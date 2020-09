Apple TV+ : la série d'espionnage Tehran est disponible

Il y a 5 heures

Alban Martin

3

Apple nous propose une nouvelle série en ce vendredi 25 septembre avec Tehran dont elle avait acquis les droits en juin dernier. Trois mois plus tard, le service de streaming Apple TV+ diffuse déjà les huit épisodes de la saison 1.

Nouvelle série à voir sur Apple TV+ : Tehran

Pour cette nouvelle série, vous suivrez l'histoire de Tamar Rabinyan, un pirate informatique du Mossad qui démarre sa toute première mission au sein de la capitale iranienne. Son objectif est de mettre hors d'état un réacteur nucléaire iranien, mais la tâche sera bien plus ardue que prévue.

Nommée en hommage à la capitale de l'Iran qui abrite notamment la tour Milad, la série affiche un casting intéressant avec Niv Sultan, Shaun Toub, Navid Negahban, Shervin Alebani, Liraz Charh et Menasche Noy.



Apple n'a donc pas produit ce show mais vient empiéter sur les platebandes de Netflix en récupérant les droits de diffusion de certains programmes. Son concurrent le fait régulièrement et son succès le plus retentissant reste la Casa de Papel.



Pour la série Tehran, Apple a conclu cet accord auprès de Cineflix Rights et la chaîne israélienne Kan 11.



Enfin, voici le trailer vidéo :

La suite de Ted Lasso et Long Way Up

A noter qu'Apple en profite pour publier de nouveaux épisodes pour « Ted Lasso » et « Long Way Up ».