Ministry of Broadcast : la relève de Prince of Persia est disponible sur mobile

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Annoncé cet été, puis en précommande il y a une semaine, le jeu Ministry of Broadcast est enfin disponible sur App Store.



L’aventure "narrative et cinématographique" qui a fait les beaux jours du studio Playism sur PC et Nintendo Switch, débarque donc sur mobiles.



Le trailer vidéo :

Le jeu Ministry of Broadcast est de sortie

Un pays séparé par Le Mur. Pour le traverser et rejoindre votre famille, vous devrez participer – et gagner – une émission de télé-réalité diffusée par le Régime.

Dans Ministry of Broadcast, le joueur plonge dans une Grande-Bretagne trente ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest où s'est instauré un régime de type totalitaire mixant celui de Staline et d'Hitler. Pour donner une touche de modernité, les développeurs ont ajouté un contexte d'émission de télé-réalité, mais qui n’enlève rien à l’humour noir qui entoure ce titre publié par Hitcents à qui l’on doit Forgotton Anne.



Alors que notre héros a été séparé de sa famille, pour la revoir, le rouquin a décidé de participer au "Wall Show", la fameuse émission télévisée faite par le régime permettant aux participants d’avoir une chance d’accéder à la liberté de l’autre côté du mur. Cependant, plus il avance dans ce camp, et plus notre concurrent va découvrir ce qu’est réellement le régime et comment l’émission fonctionne.



Si la réalisation est très soignée et atypique avec son côté cinématographique pixelisé, le gameplay lui s’inspire de jeu tel que Prince of Persia (1989) et Oddworld : Abe’s Exoddus. Ministry of Broadcast ressuscite l’esprit des jeux d'action-aventure qui nécessitent de savoir courir et sauter.



Ministry of Broadcast est d'ores et déjà disponible gratuitement mais avec un achat intégré à 7,99€ pour débloquer le jeu complet.



Télécharger le jeu Ministry of Broadcast