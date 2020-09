Google : Stadia disponible sur iOS grâce à l'application Stadium

Il y a 37 min

Alexandre Godard

Google Stadia est disponible sur iOS. Une application gratuite disponible sur l'App Store permet de contourner les règles d'Apple et donc d'accéder à son compte Stadia et de jouer à ses jeux. Voyons ensemble cette astuce.



L'astuce qui va faire rougir Apple

Tout le monde est au courant, Apple ne rigole pas sur les règles imposées sur l'App Store et les services de gaming le savent bien. XCloud, le tout nouveau service de cloud gaming de Microsoft n'a pour l'instant pas de date de sortie sur iOS tout comme Stadia, disponible depuis plus d'un an sur Android, du moins de manière officielle.

Un utilisateur de Reddit vient de trouver la parade pour jouer sur la plateforme Google Stadia via iOS. Premièrement, assurez-vous d'avoir téléchargé la dernière version d'iOS 14 sortie ce mois-ci. Ensuite, il faut télécharger l'application Stadium (gratuite) sur l'App Store. Il s’agit d’un navigateur déguisé.



Une fois l'application téléchargée et lancée, suivez ces étapes :

Dans l'espace "Primary URL", copier ce lien https://stadia.google.com/home

Dans l'espace User Agent String, copier ce lien Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/

En bas à gauche sur votre écran, cliquer sur les 3 petits points et connectez vous à votre compte Stadia

Voilà, comme par magie Stadium affiche maintenant la page de Stadia qui vous permet d'accéder à vos jeux et d'y jouer bien évidemment. Pour ce qui est des manettes, la manette Stadia n'est pas compatible, logique mais les manettes Xbox et Playstation compatibles bluetooth sur iOS le sont.



À noter tout de même qu'Apple ne va pas sourire en apprenant la nouvelle et va surement réagir.



Source

