Promo sur l'Apple Watch 6 et l'Apple Watch SE 4G chez Orange

Il y a 1 heure

Alban Martin

Les deux nouvelles montres connectées Apple Watch SE et Apple Watch 6 sont déjà en promotion chez Orange. L'opérateur vend les deux tocantes en version Cellular 4G avec une petite réduction jusqu'au 7 octobre 2020 à 329 € au lieu de 349 € pour la SE et 499 € au lieu de 529 € pour la 6.



L'Apple Watch SE en promo

La nouvelle Apple Watch SE est désormais la plus intéressante des montres en raison d'un excellent rapport qualité / prix. En version 4G, elle est encore meilleure puisqu'elle est quasiment autonome dans la plupart des cas. Celle qui a été présentée aux côtés de l'Apple Watch Series 6 le 15 septembre dernier, emprunte le processeur de l'Apple Watch 5, l'écran de l'Apple Watch 4 et les capteurs habituels comme l'altimètre, le GPS, la détection de chutes, le suivi du rythme cardiaque, etc. En revanche, elle n'a pas l'électrocardiogramme, ni l'oxymètre de la Series 6. Idem pour l'écran toujours allumé qui est réservé au haut de gamme.



Sinon, l'Apple Watch SE s'affiche à partir de 299€ en version Wi-Fi.

L'Apple Watch 6 en promo

L'autre Apple Watch 2020, la Series 6, est la plus connectée de toute avec plusieurs nouveautés comme la puce S6 qui est 20% plus rapide, une batterie un peu plus grande, mais surtout le capteur de taux d'oxygène dans le sang qui lui confère une nouvelle dimension santé. De même, son écran always-on est deux fois plus lumineux que celui de la Series 5, très pratique au soleil.