TikTok : la Cour américaine retarde l'interdiction

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

1

Il y a du nouveau du côté du réseau social TikTok (v17.6.1, 329 Mo, iOS 9.3) : pris pour cible par le gouvernement américain, l'application devait alors retrouver un repreneur en charge des activités aux États-Unis, sous peine de se faire bannir du pays.



Et c'est ce ban justement, qui devait avoir lieu aujourd'hui, et qui finalement a été retardé par la Cour... Comme le rapporte le New York Times, l'application peut désormais rester disponible jusqu'à une date ultérieure.

TikTok a encore du répit aux États-Unis

C'est ce lundi 28 septembre que TikTok devait être banni de l'App Store et du Play Store américain si un accord n'avait pas été trouvé avec un repreneur local.



Seulement, stupéfaction, le réseau social est toujours là malgré les menaces : comme le rapportent nos confrères du New York Times, TikTok devrait rester disponible dans les boutiques d'apps au moins jusqu'en novembre.



La raison ? TikTok a demandé une injonction pour suspendre temporairement l'interdiction, ce qui a été accepté. Il faut dire que le réseau social a eu les bons arguments en mettant en avant le fait que l'élection va avoir lieu dans quelques semaines, et qu'en raison de la pandémie, ce serait dommage d'enfreindre la liberté d'expression.

Source

Télécharger l'app gratuite TikTok