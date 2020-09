TSUBASA+ : le jeu de réalité augmentée sortira le 30 septembre

Construis et renforces ton équipe avec les héros recrutés, et affrontez les autres joueurs de TSUBASA+ venant du monde entier.

Les amateurs de football n'ont pas pu passer à côté d'Olive et Tom, célèbre dessin animé qui a fait rêver des millions de jeunes... Le jeu TSUBASA+ va redécorer nos villes aux couleurs du football et des stades apparaîtront partout pour permettre de devenir ami avec les personnages du manga, mais également des grands noms du football. Avec un lancement européen prévu le 30 septembre prochain, en partenariat avec le célèbre footballeur Andres Iniesta, le jeu vous fera parcourir les rues pour recruter les personnages de l'anime !

Belle nouvelle pour les fans de l'univers de Captain Tsubasa, ou plutôt, d'Olive et Tom ! Si vous suivez notre blog, vous n'êtes pas sans savoir que l'oeuvre de Yoichi Takahashi a vu le jour au sein d'un nouveau jeu mobile en AR, dans certains pays asiatiques. Ce dernier reprend un concept qui commence à être connu, puisqu'il va utiliser la réalité augmentée pour permettre aux joueurs de retrouver les personnages du manga. Et bien, la nouvelle vient de tomber : le jeu sortira le 30 septembre en France ! Voici le nouveau trailer :

