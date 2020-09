Automobile : le malus va s'alourdir à 40 000€ en France en 2021

C'est donc officiel, le gouvernement Macron vient de révéler les barèmes du malus auto pour les deux années à venir, et ça ne va pas faire sourire...



En effet, le malus automobile va s'alourdir en 2021, ainsi que 2022, et ce dans le cadre du projet de loi des finances : le plafond pour les véhicules les plus polluants passe désormais de 20 000 à 40 000€.



Une facture quelque peu piquante...

Malus automobile : une hausse du plafond de 20 000 à 40 000€ en 2021

L'administration Macron vient donc de publier les barèmes du malus auto pour 2021 et 2022, et ce n'est pas jo-jo... Bien sûr, il fallait s'attendre à une augmentation du malus, mais le nouveau plafond risque de faire parler de lui.



Désormais, celui-ci touchera davantage de véhicules : à partir du 1er janvier 2021, le seuil de déclenchement sera abaissé de 7 grammes, soit de 138 g/km à 131 g/km de CO2. En 2022, ce sera encore plus, puisque le seuil passera à 123 g/km.



Si le plafond atteint les 40 000 €, ce sera uniquement pour les véhicules très polluants ou de niche, notamment les voitures sportives comme Ferrari, Lamborghini ou Aston Martin. En 2022, le plafond atteindra les 50 000€.



Tout de même, l'administration a assuré que le bonus écologique restera à 7 000€ :

Ce bonus sera maintenu pour 2021 et 2022 à un niveau ambitieux, mais dégressif au fur et à mesure que ce type de véhicule gagne en compétitivité par rapport aux modèles thermiques.

