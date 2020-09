Des piles à hydrogène dans les futurs MacBook et iPad ?

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Il semblerait qu'Apple soit en pleine étude du futur de ses batteries incluses dans ses appareils mobiles comme l'iPad et les MacBook.



En effet, un brevet vient de dévoiler une éventuelle alternative à la technologie actuelle de charge de la Pomme, mettant en avant les piles à hydrogène.



Ces dernières permettraient une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue, mais aussi pour être plus écologique.

Apple songerait aux piles à hydrogène pour ses produits

On le sait, le nouveau cheval de combat d'Apple concerne l'écologie, notamment en réduisant l'impact sur l'environnement et en travaillant avec des matériaux plus respectueux.



Concernant les batteries de ses appareils portables, ma Pomme réfléchirait à se servir de piles à hydrogène, comme l'indique un nouveau brevet récemment publié.



On parle d'un nouveau «dispositif informatique portable pour le contrôle externe des piles à combustible». Apple s'explique :

Différents problèmes ont conduit à une prise de conscience et à une volonté croissante des consommateurs de promouvoir et d'utiliser les sources d'énergie renouvelables. En conséquence de cette prise de conscience accrue des consommateurs, les fabricants d'électronique sont devenus très intéressés par le développement de sources d'énergie renouvelables pour leurs produits, et ils ont exploré un certain nombre de sources d'énergie renouvelables prometteuses telles que les piles à hydrogène.

Apple étudie depuis longtemps les technologies d'alimentation et de batterie. Il avait même déjà déposé des brevets sur l'utilisation de l'hydrogène il y a huit ans.



