Apple et Epic Games veulent un procès sans jury

Il y a 3 heures

William Teixeira

Le 28 septembre dernier a eu lieu la première audience qui opposait Apple et Epic Games devant la juge Yvonne Gonzalez Rogers. La juge a communiqué son premier ressenti quant à la situation qui oppose les deux entreprises. Si cette audience a été en faveur d'Apple, le procès est loin d'être terminé.

Un procès sans jury ?

Aux États-Unis quand une personne ou une entreprise dépose plainte contre une autre, les deux parties sont en droit de demander un procès avec un jury ou sans.

Pour Apple et Epic Games, un accord commun a été conclu, la totalité du procès se passera sans la présence d'un jury. Les deux entreprises se sont mises d'accord pour donner 100% de la décision à la juge Yvonne Gonzalez Rogers. Si c'est une bonne chose pour Apple, ça pourrait l'être moins pour Epic Games puisque la juge a reconnu lors de la première audience la malhonnêteté d'Epic envers Apple.

Si Apple et Epic ont pris cette décision, c'est essentiellement pour éviter que le jugement se fasse par préférence personnelle et sans connaissance des termes techniques du conflit. Il faut dire que le dossier inclut de nombreuses complexités et un enjeu majeur pour Epic Games qui souhaite faire changer la politique d'Apple avec sa commission de 30%.

Ce sera donc à la juge de trancher et de donner raison à Apple qui accuse Epic d'avoir enfreint les règles de l'App Store ou de donner raison à Epic qui accuse Apple d'user de pratiques anticoncurrentielles et d'abuser de sa position.