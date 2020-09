TSUBASA+ : le jeu de foot en réalité augmentée est de sortie

Olive et Tom reviennent en AR sur iOS et Android ! Comme prévu en début de semaine, Captain Tsubasa, l'oeuvre de Yoichi Takahashi, est de retour dans Tsubasa+.



Tsubasa+ reprend un concept qui commence à être connu, puisqu'il va utiliser la réalité augmentée pour permettre aux joueurs de retrouver les personnages du manga devant eux, peu importe où ils se trouvent.



Voici le trailer vidéo de Tsubasa+ :

Les trentenaires et quadragénaires connaissent certainement Olive et Tom, célèbre dessin animé qui a fait rêver des millions de jeunes joueurs. Avec le nouveau jeu TSUBASA+, le concept va plus loin puisque l'on retrouve les joueurs issus de l'univers Captain Tsubasa et les joueurs professionnels sous licence FIFPRO (dont Andreas Iniesta qui est l'ambassadeur). Le but est de créer son équipe et d'aller défier les autres joueurs, en 1 contre 1.

Comme dans Pokemon Go, il faut aller explorer le monde réel pour aller défier les personnages de Captain Tsubasa ainsi que de vrais joueurs de football dans des stades disséminés à travers la ville ! Si il est possible de devenir ami avec de nombreux joueurs différents pour former une équipe de rêve, le titre signé Miraire Inc se contente pour le moment de matchs en un contre un.



La réalisation est très bonne, avec chaque personnage modélisé en 3D et des caractéristiques propres comme une nationalité, un pied dominant et des techniques spécifiques.

Côté gameplay, la clé réside dans le timing. Pour un tir réussi, il faudra gérer synchroniser son tir en relâchant les sphères d'énergie au bon moment et de la bonne façon. A noter qu'on peut empiler un maximum de cinq ballons et que la couleur de chaque ballon est liée à sa compatibilité.



Outre les joueurs à améliorer, Tsubasa+ propose aussi des objets à collectionner dans les stades du monde entier. Ces endroits sont très importants puisqu'ils peuvent accueillir certains types de joueurs et ont également un système de niveau.



Free-to-play oblige, les achats intégrés permettront d'aller plus vite quand il s'agit d'augmenter les capacités des personnages. Et pour gagner des pièces d'or sans payer dans Tsubasa, il faut que d'autres joueurs s'enregistrent dans les stades où vous êtes affiliés, ou bien contribuer de manière active au stade en y remportant des rencontres. Sinon, les prix des in-apps vont de 1€ à 109€.



Bref, tout un programme qui nous rappelle sérieusement Pokemon Go, mais qui pourrait frustrer ceux qui attendaient un jeu de type FIFA ou PES à la sauce AR et dans l'univers Olive et Tom.

