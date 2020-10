Apple poursuit un partenaire qui a revendu les appareils reçus au lieu de les recycler

Il y a 1 heure (Màj il y a 30 min)

Julien Russo

Apple a une grande ambition en ce qui concerne le recyclage, cependant la firme de Cupertino ne peut pas tout faire soi-même et s'appuie sur des partenaires qui s'occupent de recycler ses produits. Une entreprise avec laquelle travaillait Apple vient d'être sous le feu des projecteurs après avoir revendu 100 000 iPhone, iPad et Apple Watch au lieu de les recycler ! Une affaire qui a énervé l'Apple Park qui a décidé de poursuivre en justice son ancien partenaire.

La malhonnêteté de Geep Canada

C'est ce qui s'appelle être "pris pour un imbécile"... Apple collabore depuis 2014 avec "Geep Canada" qui est spécialisé dans le recyclage des produits électroniques, l'entreprise travaille avec Apple, mais aussi avec de nombreuses autres sociétés. Geep Canada recevait chaque semaine dans ses entrepôts une tonne de produits Apple qu'elle devait dépouiller et recycler comme il lui était demandé.

Pour l'Apple Park, le recyclage s'inscrit dans la longue feuille de route des engagements pour la protection de l'environnement, c'est un sujet que l'entreprise prend très au sérieux et avec lequel il ne faut pas plaisanter.

Malheureusement, Geep Canada a enfreint le contrat qui la liait à Apple, le recycleur canadien n'a pas procédé au recyclage d'un grand nombre des produits que lui envoyait Apple. D'après le média The Logic qui relaie l'information, Apple aurait établi une estimation de 100 000 iPhone, iPad et Apple Watch qui auraient été revendus en toute discrétion, sans son consentement !

Considéré comme un vol, Geep Canada ne contredit pas les accusations d'Apple, au contraire la direction rejette la faute sur trois cadres supérieurs qui auraient tout organisé derrière le dos de la direction.

L'affaire n'est pas toute récente puisque Apple a déposé plainte en janvier 2020 après avoir découvert les vols présumés au premier trimestre de 2018. La firme de Cupertino a laissé du temps à Geep Canada pour apporter des explications et rembourser les appareils qui ont été revendus. Malheureusement, comme aucun terrain d'entente n'a été trouvé, Apple a bien évidemment stoppé la collaboration avec l'entreprise et a lancé une poursuite judiciaire à l'encontre de Geep Canada.

Si on parle de cette affaire aujourd'hui c'est que les deux entreprises ont essayé tant bien que mal de cacher cet incident aux médias, mais il vient d'être révélé aujourd'hui.

Comment Apple a découvert la supercherie ?

C'est lors d'un audit dans les entrepôts de Geep Canada que Apple a compris que certains des stocks réceptionnés étaient volontairement sortis du circuit de recyclage, pour faire simple ils étaient mis dans un coin de l'usine, cette zone n'était pas couverte par les caméras de vidéosurveillance.

Apple a donc repris tous les numéros de série des appareils qu'elle avait envoyés à Geep Canada pour qu'ils soient recyclés, il s'est avéré que 18% des iPhone étaient en fonctionnement sur les réseaux des opérateurs. Autrement dit ils ont été revendus à des particuliers qui n'avaient aucune connaissance de la provenance de l'appareil.

La firme de Cupertino a précisé dans sa plainte que le nombre des appareils volés serait bien plus important puisqu'elle ne peut vérifier à distance les appareils non LTE (qui se connectent exclusivement à un réseau WiFi).

Ce que demande Apple à la justice

Croyant travailler avec un partenaire sérieux et responsable, Apple a découvert le véritable visage de Geep Canada qui l'a trompé et menti pendant plusieurs années. Puisque même si l'entreprise se dit "non au courant" de ce que faisaient ses 3 cadres supérieurs, il est quand même difficile de ne pas remarquer qu'un stock est mis à part dans l'entrepôt où passe fréquemment la direction et où d'autres employés travaillent tous les jours.



Aujourd'hui, Apple demande à la justice le remboursement intégral des bénéfices de la revente de ses appareils. La somme estimée est d'environ 22,7 millions de dollars américains, ce qui représente une sacrée somme pour une entreprise de recyclage !

Geep Canada a annoncé rechercher activement les trois employés qui ne travaillent plus dans l'entreprise, elle leur demandera le remboursement des bénéfices perçu si Apple gagne le procès. L'entreprise s'est excusée auprès d'Apple et affirme avoir subi "d'énormes pertes commerciales".



Dans le cadre du procès, la firme de Cupertino n'a pas pu établir le montant exact des appareils qui ont été revendus, mais celui-ci est probablement bien plus important que ce qu'imagine Apple !