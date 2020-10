L'UE pourrait forcer les GAFA à partager les données utilisateurs avec leurs concurrents

Avec cette technique, l'Union européenne assure que cela permettrait de freiner le comportement anticoncurrentiel des grosses entreprises américaines qui profitent de leur position pour écraser les petits concurrents européens. Bien évidemment la Commission européenne s'attend à une contestation généralisée chez les entreprises concernées, on se doute qu'elles n'accepteront pas le fait de partager des données d'utilisateurs gratuitement à des concurrents sous prétexte qu'ils ont moins de poids sur le marché. Source

Face à Apple ou Amazon, une entreprise concurrente peut vite tomber dans l'ombre des géants américains. Pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles , l'Union européenne a informé de son intention de mettre en place une nouvelle loi qui permettrait à des petites entreprises de récupérer les données collectées par les GAFA. Comprenez par là que les premiers concernés par ces nouvelles mesures seront Apple , Google , Facebook et Amazon . Si la firme de Cupertino n'est pas l'entreprise qui s'approprie le plus de données sur ses utilisateurs, pour des sociétés comme Facebook , ça pourrait être le jackpot pour une petite entreprise qui a de petits revenus tous les trimestres.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.