Anker Nano : un mini chargeur USB-C de 20W pour iPhone

Il y a 3 heures

Alban Martin

La marque Anker propose plus de puissance dans son chargeur Anker Nano qui remplace le très bon PowerPort III Nano. Le nouvel accessoire délivre une puissance de 20W contre 18W pour son prédécesseur.



Les chargeurs au nitrure de gallium (GaN) sont devenus populaires au cours des deux dernières années grâce en grande partie à leur taille plus petite et à leur plus grande efficacité par rapport aux chargeurs au silicium traditionnels. Et bien évidemment, le chargeur Anker Nano 20W est de type GaN.

Anker propose un nouveau chargeur 20W au format mini

Le nouvel Anker Nano est donc une version mise à jour du précédent PowerPort III Nano, augmentant la puissance de 18 watts à 20 watts pour correspondre à la puissance du chargeur rapide qu'Apple lance aux côtés du nouvel iPad Air 4. Mais grâce à la technologie GaN, l'Anker Nano avec USB-C a à peu près la même taille que le vieux chargeur USB-A de 5 watts d'Apple.



Malgré sa petite taille, le chargeur d'Anker permet de charger un iPhone 11 Pro à 50% en 30 minutes, et certainement pareil pour un iPhone 12 (Pro). On rappellera d'ailleurs qu'Apple n'inclura certainement plus de chargeur avec ses nouveaux iPhone 12, comme elle l'a fait avec l'Apple Watch 6.



Comme il semble de plus en plus qu'Apple n'inclura pas de chargeur dans la boîte avec la gamme iPhone 12, les utilisateurs examineront leurs options de charge, qu'il s'agisse de chargeurs existants dans la maison ou de nouveaux chargeurs d'Apple ou de tiers. L'Anker Nano est capable de charger un iPhone à environ 50% en seulement 30 minutes, et des performances similaires sont à prévoir avec la gamme ‌iPhone 12‌.



En plus du 20W Anker Nano qui offre une solution extrêmement portable pour charger rapidement un seul appareil, Anker propose par exemple le PowerPort III de 60W ou le PowerPort Atom PD pour les Mac et iPad.

Prix et disponibilité

Le nouvel Anker Nano est annoncé au même prix que l'ancien, soit 20,99€. Pour le moment disponible seulement aux USA, il arrivera prochainement chez nous. En attendant, vous avez toujours le PowerPort Nano III de 18 Watts.