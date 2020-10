Apple TV+ : Voici la bande-annonce du Snoopy Show

Julien Russo

Les enfants sont un excellent moyen d'inciter les parents à souscrire à Apple TV+, la firme de Cupertino semble avoir compris l'astuce et mise beaucoup sur les contenus jeunesse depuis plusieurs mois. Si nous avons vu précédemment des programmes basés sur de célèbres romans pour enfants, aujourd'hui Apple dévoile une nouvelle série avec Snoopy ! Cette fois, pas d'expédition dans l'espace, mais des épisodes encore plus farfelu et divertissant.

The Snoopy Show

Après le succès de la première série avec Snoopy, Apple a décidé de prolonger sa collaboration avec DHX Media et sa filiale Peanuts Worldwide. Les abonnés Apple TV+ ont adoré et ne disent pas non à une seconde partie des aventures du célèbre petit chien et de son maitre Charlie Brown. Justement bonne nouvelle, Apple va proposer dès le 5 février 2021 "The Snoopy Show".

Ce nouveau programme Apple TV+ marquera surtout le 70e anniversaire de la première bande dessinée de Snoopy. La série sera mise en ligne avec une saison de plusieurs épisodes qui seront probablement ajoutés progressivement chaque vendredi.

Snoopy dans l'espace a remporté une nomination aux Daytime Emmy Award pour le programme exceptionnel pour enfants et Apple compte bien être nommé à nouveau avec cette nouvelle production originale.

Dans la synopsis du Snoopy Show on peut lire :

Snoopy a peut-être l'air d'un chiot joyeux dansant, aimant les os et un bon chien, mais il est bien plus que ça. C'est le gamin le plus branché de l'école. Il est le roi des surfeurs et le célèbre bras de fer Masked Marvel. C'est le Flying Ace de la Première Guerre mondiale combattant le Baron Rouge. Tous ses personnages audacieux et aimés sont pleinement exposés dans cette nouvelle comédie animée.

