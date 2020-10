Google TV disponible sur les télés Sony dès 2021

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

1

Google commence à remplacer son service Android TV par la nouvelle version qui se nomme Google TV. Google TV va faire son apparition dans de plus en plus de TV à partir de 2021 et justement on apprend aujourd'hui que c'est Sony qui sera le premier à proposer Google TV dans ses télés, après le nouveau Chromecast 2020.

Google TV sur les télés Sony en 2021

Depuis un certain temps maintenant, Google remplace doucement le terme Android par Google. Derrière cette stratégie, il y a tout simplement l'objectif d'unifier leur gamme et par la même occasion, de faire comprendre au grand public tous les produits qui appartiennent à Google.

Le dernier en date n'est autre qu'Android TV qui va changer de nom pour devenir Google TV. Ce service est basé sur énormément de TV depuis pas mal d'années tout comme il est intégré dans le chromecast de Google. Le nouveau chromecast présenté il y a deux jours par Google embarque justement Google TV et non Android TV.



C'est ainsi qu'aujourd'hui, on apprend que Google TV sera disponible sur les TV de la marque Sony à partir de 2021. D'autres marques vont bien évidemment emboîter le pas par la suite comme le précise Shalini Govilpai, responsable de Google TV.

À partir de 2021, Google TV sera également disponible sur les téléviseurs de Sony et d'autres partenaires Android TV OS.

Dans un avenir proche, surement que toutes les télés "récentes" disposant d'Android TV seront compatibles pour accueillir Google TV même si on sait que Google n'est pas réputé pour être le plus rapide en ce qui concerne les mises à jour.



Pour ceux qui ne seraient pas au courant, voici une vidéo qui présente Google TV, n'hésitez pas à nous dire si cela vous plaît ou si au contraire Android TV vous satisfait à 100% et vous n'êtes pas pressés de recevoir cette MAJ.