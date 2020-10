Luna Display : un kickstarter pour une compatibilité avec Windows

Depuis des années, il existe de nombreuses applications sur l'App Store permettant de transformer son iPad en un second écran pour son Mac/PC.



Bien que la plupart d'entre elles font parfaitement le boulot, il existe tout de même quelques désavantages avec cette option, la fluidité étant la plus grosse faiblesse.



Depuis, Apple a lui-même proposé une option pour permettre cet exploit : portant le nom de Sidecar, elle est venue enterrer la plupart des options tierces.



Seulement, une résiste encore et toujours à la Pomme... Luna Display continue de vivre sur macOS, et chercher à se diversifier en lançant un kickstarter pour une arrivée sur Windows.

Astropad veut lancer Luna Display sur Windows

On aurait pu croire qu'avec l'arrivée officielle de Sidecar, l'équipe d'Astropad, à la tête de Luna Display, allait tout simplement abandonner le projet.



Mais, il n'en est rien : mieux encore, les développeurs cherchent désormais à se lancer sur Windows. Lançant une campagne Kickstarter, le projet a déjà dépassé les 30 000$ fixés puisque le montant du financement participatif s'élève, à l'heure actuelle, à 137 742$.



Pour les intéressés, il est toujours possible d'investir dans le projet avec des premières livraisons prévues d'ici mai 2021. Les contributions débutent à 20$.