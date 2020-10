Tesla annonce un trimestre record avec 139 300 véhicules livrés

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Tesla continue à connaitre une forte demande pour ses différents modèles de véhicules électriques. L'entreprise d'Elon Musk vient d'annoncer un nouveau trimestre record avec 139 300 véhicules livré au cours des trois derniers mois. Cela représente une croissance de 45% par rapport au même trimestre de 2019.

Tesla commence à faire de l'ombre aux concurrents

Le Covid-19 ? Peu importe, Tesla continue à réaliser des performances dans ses résultats trimestriels !

L'entreprise ne s'était jamais aussi bien portée que pendant l'année 2020, les livraisons de ses véhicules sont de plus en plus nombreuses à chaque nouveau trimestre, Tesla fait mieux que le précédent. La firme d'Elon a détaillé ses incroyables résultats et comme on pouvait s'y attendre, ce n'est pas forcément les modèles les moins chers qui rencontrent le plus de succès, au contraire les clients n'hésitent pas à dépenser toujours plus pour s'offrir le luxe de la technologie et de l'automobile.

Dans son récent rapport, Tesla explique avoir livré :

15 200 de Tesla Model S et X

de Tesla Model S et X 124 100 de Tesla Model 3 et Y

Au total, en trois mois Tesla a construit 145 036 Tesla dans ses géantes-usines. L'entreprise avait anticipé la forte demande et bonne nouvelle, elle a eu raison, car une très grande partie des voitures construites ont trouvé un propriétaire en un temps record !

L'objectif 2020 en passe d'être atteint

Comme toute entreprise remplie d'ambition, Tesla se fixe des objectifs de ventes au trimestre, mais également à l'année. Elon Musk et le reste de la direction ont annoncé qu'ils s'attendaient à vendre 500 000 véhicules au cours de l'année 2020. À l'heure actuelle, Tesla est à 318 000 Tesla livrés, soit à 63,6% de son objectif annuel ! Il y a de fortes chances que la firme d'Elon atteigne les 500 000 avant le 31 décembre 2020, qui s'annonce déjà parti pour être l'année la plus rentable depuis la création de Tesla.



Si ce chiffre vous parait énorme, il pourrait être encore bien plus important si Tesla n'avait pas rencontré des difficultés avec certaines de ses usines qui ont été obligées de fermer temporairement à cause de la rapide propagation du Covid-19.

À peine lancée, la Gigafactory de Shanghai a dû être fermée en urgence suite à la crise sanitaire, tout comme l'usine de Fremont qui a été inactive pendant deux mois jusqu'à que la situation se calme.

Imaginez un seul instant si ces deux entreprises avaient tourné à plein régime... Il y aurait eu des chances que les 63,6% se transforment en plus de 70% à l'heure actuelle !

De nouvelles Gigafactory à venir

Tesla s'attend à ce que les commandes deviennent de plus en plus intenses, c'est pour cette raison qu'Elon Musk a donné l'ordre d'accélérer l'ouverture de Gigafactory un peu partout dans le monde. L'entreprise va en ouvrir deux nouvelles d'ici 2022, l'ambition est de produire toujours plus de Tesla pour répondre à toujours plus de commandes afin de réaliser de nouveaux trimestres records.

De plus, la production va prochainement se diversifier avec l'ajout de nouveaux modèles à construire dont le Cybertruck ou encore le Model S Plaid !



Source