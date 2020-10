Les voitures hybrides rechargeables beaucoup moins écologiques que prévu

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Mauvaise nouvelle pour le secteur de l'hybride rechargeable, une étude vient de démontrer qu'elles seraient en réalité 2 à 4 fois plus polluantes que ce qui est annoncé. Même si cela reste beaucoup moins polluant qu'une voiture essence, l'image de l'hybride en prend quand même un coup.



L'hybride pas si efficace qu'on ne le pensait ?

Dans un monde de plus en plus pollué, le secteur automobile se devait de réagir. C'est ainsi que depuis de nombreux mois, on voit énormément de constructeurs se lancer dans des modèles 100% électriques. Avant que les voitures 100% électriques se généralisent, nous avons vu (et encore aujourd'hui) l'apparition de voitures hybrides et hybrides rechargeables. Comme son nom l'indique, l'hybride propose deux moteurs, un thermique et un électrique.



Dans ce cas précis, ce sont les voitures hybrides rechargeables qui pose problème. Une étude réalisée par le Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI et par l’ONG ICCT annonce que les fameuses hybrides rechargeables sont beaucoup plus polluantes que ce qui est annoncé depuis des années. L'estimation serait tout de même qu'elles sont réellement 2 à 4 fois plus polluantes que prévu. L'étude a été réalisée sur plus de 100 000 véhicules dans 6 pays différents.

S'il faut tout de même noter qu'en comparaison avec une voiture "classique", une hybride pollue 15 à 50% moins, les constructeurs automobiles "oublient" qu'une voiture hybride possède une batterie généralement pas très puissante et qu'il faut donc souvent la recharger pour ne pas s'en servir qu'en thermique. Espérons que les voitures électriques ne nous apportent pas de mauvaises surprises dans les années à venir, même si la question du recyclage des batteries n’est pas résolue...



Pour rappel, en France, les voitures hybrides rechargeables doivent avoir au moins 50km d'autonomie pour qu'un bonus soit possible.



