Dashero: Épée & Magic nous plonge dans un hack'n'slash fantastique

Hier à 21:27 (Màj hier à 21:27)

Corentin Ruffin

Encore une belle nouveauté sur l'App Store avec la sortie récente du jeu Dashero: Épée & Magic (v0.0.6, 151 Mo, iOS 9.0) développé par le studio Trèfle & Co.



Prenant la forme d'un hack'n'slash tout en se mixant avec la catégorie roguelike, le petit nouveau nous emmène dans une aventure fantastique, remplie de monstres et de pièges qui chercheront à vous stopper.



Voici la première bande-annonce du jeu :

Dashero : une aventure magique sur iOS

Explorez et aventurez-vous à travers différents labyrinthes, et défiez des centaines de monstres et boss dangereux. Pour survivre, vous pouvez obtenir aléatoirement des capacités spéciales et les combiner pour avoir des possibilités infinies.

Ainsi, armé uniquement d'une épée et de la magie, vous devez vous frayer un chemin dans "un monde fantastique rempli de monstres".



Il semble y avoir une grande variété de vilains, que vous devrez éliminer avec votre arme et vos différentes compétences. En cours de route, vous pouvez également vous attendre à affronter des boss puissants qui constitueront le défi le plus difficile.



Le roguelike de Trèfle & Co semble clairement bon, mais également très amusant, avec un beau style artistique. Le jeu est disponible gratuitement, avec des achats intégrés.

Télécharger le jeu gratuit Dashero: Épée & Magic