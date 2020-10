Pocket City 2 : la suite du City Builder en développement

En août 2018, nous faisions connaissance avec un jeu reprenant le concept de construction et gestion de ville, à la manière d'un Sim-City.



Ce dernier, se nommant Pocket City (v1.0.37, 65 Mo, iOS 9.0), propose enfin une réelle simulation plausible pour les amateurs de construction.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent d'annoncer que le second opus est actuellement en préparation, amenant notamment des visuels 3D. Voici le premier teaser :

Dans le premier opus, la difficulté (et l'originalité) provenaient du fait que vous deviez faire face aux humeurs des habitants, mais également aux catastrophes naturelles qui pourront venir détruire votre travail...



Le second titre du studio suivra la même lignée, mais se différenciera grâce à ses visuels 3D tout en conservant une belle esthétique comme le montre la vidéo ci-dessus.

Pocket City 2 development started! Building it in 3D this time. Still in very early stages - here's a sneak peak at how it looks! #gamedev #mobilegames #iosgames #androidgames #gaming #indiegame #iphone #ios pic.twitter.com/4Uhp7LUucq