La Tesla Model S Plaid 2021 avec la nouvelle batterie à cellules cylindriques

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

L'actualité chez Tesla ne s'arrête jamais et la dernière nouveauté est l'explication apportée sur cette nouvelle batterie proposée par Tesla qui sera implantée dans une Tesla Model S dont la sortie est prévue pour fin 2021. Au menu, puissance et autonomie.

Toujours plus de puissance pour la Tesla Model S

Il y a quelques jours, Elon Musk a confirmé que la prochaine Tesla Model S Plaid, dont la sortie est prévue pour la fin d'année 2021, sera équipée d'un tout nouveau bloc batterie composé principalement des nouvelles cellules-lithium-ion 4680.

Ces nouvelles cellules, annoncées lors du "Battery Day" organisé par Tesla apporteront de l'énergie, de la portée et de la puissance en plus que ne possèdent pas les modèles actuels.



Le 4680 est un nouveau type de cellules cylindriques, actuellement en cours de développement par Tesla. Il promet de stocker cinq fois plus d'énergie, d'augmenter l'autonomie de 16% et d'offrir jusqu'à six fois la puissance. Cette nouvelle batterie devrait permettre une augmentation de 30% d'autonomie, ce qui n'est pas négligeable.



Pour rappel, c'est une voiture qui devrait développer plus de 1100 chevaux et dépasser les 820 km d’autonomie.



