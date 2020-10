Apple Store : suppression des casques et écouteurs des marques tierces

Il y a 2 heures (Màj il y a 52 min)

Julien Russo

1

L'Apple Store en ligne et physique ne servent pas à vendre que des produits Apple, vous pouvez retrouvez de nombreux produits de marques tierces comme Bose, Sonos ou encore Logitech. Cependant, si ces produits sont mis à disposition des clients, ils peuvent parfois faire de l'ombre aux produits Apple. Quand la firme de Cupertino lance un nouveau produit d'une même gamme, elle reste vigilante à supprimer les produits des marques tierces. Ça a été le cas avec la suppression intégrale de la marque Fitbit quand les Apple Watch ont été commercialisés en 2014.

Un signe de l'arrivée de l'AirPods Studio ?

C'est un coup de théâtre pour Bose, Logitech et Sonos, les marques viennent d'être complètement supprimées de l'Apple Store en ligne et l'ensemble des Apple Store dans le monde ont été invités à enlever les casques, écouteurs et enceintes des marques tierces.

L'objectif ici est de mettre seulement en avant les AirPods, le HomePod et casques Beats pour que les clients achètent des produits Apple plutôt que des produits des marques concurrentes !

Comme le rapporte le média Bloomberg, se signe est souvent l'arrivée d'un nouveau produit. Comme dit plus haut, cette façon de procéder s'est déjà produite dans le passé lors de la sortie de l'Apple Watch, quelques semaines avant l'annonce de celle-ci, Apple avait réalisé le même scénario en supprimant les traqueurs d'activités de son Apple Store en ligne, la première victime avait été Fitbit qui avait dû mettre fin à sa collaboration avec Apple.



Aujourd'hui, tous les casques Bose ont complètement disparu, probablement pour laisser place au AirPods Studio, il s'agit du futur casque haut de gamme d'Apple qui enflamme les rumeurs depuis plusieurs mois.

De plus, la disparition des enceintes connectées alternatives au HomePod ont elles aussi subitement disparu de l'Apple Store en ligne et des boutiques physiques, signe d'un renouvellement imminent ?

Ultimate Ears a confirmé au média américain que son partenariat avec Apple pour vendre ses produits touchait à sa fin avant le mois d'octobre. L'entreprise a reçu l'information que ses produits seraient intégralement retirés de l'Apple Store. Apple vient de réaliser une purge pour mettre en avant que ses propres produits (ce qui ne nous surprend pas du tout...).

Il ne fait presque aucun doute que désormais l'arrivée de l'AirPods Studio est imminente et que l'annonce pourrait se faire lors de l'Event des iPhone 12. Nous pouvons également espérer un rafraîchissement du HomePod qui n'a pas été renouvelé depuis pas mal de temps, ça en donnerait presque l'impression que l'appareil a été oublié par Apple !