Homekit : l'éclairage adaptatif dsponible en bêta

Il y a 36 min

Alexandre Godard

Réagir

L'une des grandes nouveautés de l'application Maison sous iOS 14 se nomme l'éclairage adaptatif. En ce mardi 6 octobre 2020, on apprend que certains bêta-testeurs ont commencé à pouvoir s'en servir, ce qui annonce que cela ne devrait plus tarder à être accessible pour tout le monde.

L'éclairage adaptatif bientôt pour tous

Apple l'avait annoncé, l'éclairage adaptatif va bientôt débarquer au sein de son application HomeKit (Maison). D'ailleurs, une fois que vous avez installé iOS 14 et que vous lancez l'application, une page avec les 3 principales nouveautés s'affiche et parmi les 3 se trouve ce fameux éclairage adaptatif.



Pour ceux qui ne savent pas, l'éclairage adaptatif permet à un objet d'éclairage connecté de pouvoir s'adapter en fonction de l'heure de la journée et de changer en fonction de la luminosité présente dans la pièce.

Depuis pas mal de temps, certains utilisateurs avaient trouvé le moyen que leurs objets connectés dans l'application Maison proposent une sorte d’éclairage adaptatif mais c'était à travers des automatisations dans l'application Raccourcis et ce n'était pas très pratique à mettre en place.



On apprend donc que c'est en Allemagne, à travers une version bêta que certains utilisateurs ont pu tester cette nouveauté avec des ampoules Hue de la marque Phillips. Plusieurs constructeurs ne devraient pas tarder à suivre et eux aussi mettre à jour leurs produits afin qu'ils deviennent compatibles avec l'éclairage adaptatif d'Apple



Source