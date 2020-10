#BatteryGate : Nouveau recours collectif en Californie

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

Cette affaire date de plusieurs années et pourtant elle revient régulièrement sur le devant de la scène. On vient d'apprendre cette nuit qu'un nouveau recours collectif d'utilisateurs mécontents vient de prendre l'initiative d'attaquer Apple en ce qui concerne la limitation des performances de l'iPhone avec iOS 10.2.1.

#BatteryGate le retour

Apple sera-t-il un jour tranquille avec l'affaire de la limitation des performances pour préserver la durée de vie de la batterie ? Difficile à dire...

Un nouveau collectif d'utilisateurs a décidé d'attaquer la firme de Cupertino, une plainte a été déposée en Californie, celle-ci affirme que Apple a entravé les performances des iPhone 6, 7 et SE sans le dire ouvertement aux utilisateurs.

Apple a reconnu précédemment avoir fait une erreur avec l'intégration du bridage des performances de l'iPhone pour préserver la batterie et éviter les arrêts inattendus qu'avaient certains iPhone 6 et 6S.

Récemment, Apple avait pris la décision de clôturer la dernière affaire du BatteryGate en distribuant la somme de 500 millions de dollars à un recours collectif qui s'accrochait et ne lâchait rien depuis plus années. La justice a accepté cet accord et les deux parties en sont restées là. C'est peut-être cette transaction qui a donné envie au nouveau recours collectif de tenter leur chance !

Aujourd'hui, avec cette nouvelle plainte on peut se demander si la justice va continuer à déterrer cette vieille affaire ou va préférer dire stop en concluant qu'il faut passer à autre chose.

À noter que Apple a aussi pris des mesures comme le changement de batterie à un prix avantageux qui a duré plusieurs mois en Apple Store ou encore une mise à jour d'iOS qui a laissé le choix aux utilisateurs sur le bridage ou non de leur batterie quand celle-ci perd en capacité.



Source