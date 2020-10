Bonne nouvelle : Votre année gratuite d'Apple TV+ est prolongée jusqu'en février 2021

Vous êtes nombreux à adorer Apple TV+, mais quand il s'agit de payer pour un catalogue avec aussi peu de contenus à l'intérieur, on change rapidement d'avis. Apple semble s'inquiéter des résiliations massives d'abonnement après la première année offerte... La firme de Cupertino vient donc de prendre la décision de prolonger votre abonnement offert jusqu'en février 2021.

Apple TV+ prolonge sa gratuité

Si vous faites partie de ceux qui ont acheté un produit Apple en septembre 2019 et qui ont profité de leur année de gratuité d'Apple TV+, bonne nouvelle celle-ci va être prolongé de plusieurs mois. En effet, l'Apple Park a décidé d'annuler l'expiration de l'offre qui devait avoir lieu fin octobre pour une prolongation jusqu'en février 2021.

Apple va également accorder un crédit pour accéder à Apple TV+ lors des achats à venir en Apple Store. L'avantage c'est que les clients n'auront pas besoin de saisir quelconque code ou faire une demande, tout se fera automatiquement et ils pourront profiter de leur période de gratuité en ouvrant l'application Apple TV.

Ce geste de générosité peut aussi s'expliquer par les retards des sorties des nouvelles saisons. Prenons le cas par exemple de Dickinson où la saison 2 a été annoncée il y a quelques heures. Initialement la série devait sortir en septembre, mais à cause des tournages stoppés avec la pandémie Covid-19, elle-ci a été repoussé au 8 janvier 2021. C'est le cas également pour The Morning Show ou encore See qui sont également impactés par les arrêts des tournages et qui vont aussi arriver en retard !



