Bons plans iOS : Star Walk 2, God Simulator, FotoDa

Il y a 59 min (Màj il y a 59 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Star Walk 2, God Simulator, FotoDa. L'occasion d'économiser 29,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v6.1.0, 22 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,29 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Exif Viewer (App, iPhone / iPad, v6.1, 66 Mo, iOS 9.0, Fluntro) passe de 3,49 € à gratuit. Vous voulez savoir tout sur vos photos ? Il suffit de lancer EXIF Viewer et de lui donner accès à votre photothèque. EXIF Viewer récupère ensuite les métadonnées EXIF de chaque photo et affichera les informations les plus importantes en dessous. Vous pouvez glisser sur une photo pour afficher des informations encore plus détaillées.



Si vous voulez, vous pouvez appuyer sur une photo pour afficher la possibilité de supprimer les données EXIF. L'application comprend également une grande variété d'autres fonctions pratiques, dont une extension pour l'appli Photo, trois modes de visualisation, une application iMessages et la possibilité de copier des métadonnées EXIF dans le presse-papiers. De belles informations Télécharger l'app gratuite Exif Viewer





FotoDa (App, iPhone / iPad, v2.6.0, 16 Mo, iOS 8.0, Zevan Rosser) passe de 1,09 € à gratuit. FotoDa facilite la création de magnifiques collages de photos abstraites. Vous pouvez choisir manuellement les photos que vous souhaitez inclure ou des albums photo entiers.



Ensuite, regardez la magie opérer. Répétez le processus pour différents résultats. FotoDa comprend également la possibilité de flouter les images et de générer des segments.



Les + : De sublimes résultats Télécharger l'app gratuite FotoDa





Calming Sounds (App, iPhone / iPad, v3.0.1, 151 Mo, iOS 13.0, Gurmokh Sangha) passe de 2,29 € à gratuit. Calming Sounds est une collection de sons pour vous aider à méditer, vous détendre ou vous libérer de toute distraction.



Passez moins de temps à trouver votre son et plus de temps à vous détendre.



Réglez la minuterie et le son choisi continuera à jouer même lorsque vous verrouillez votre téléphone.



Cette application est idéale avec des écouteurs lorsque vous êtes dans un environnement bruyant et que vous souhaitez profiter d'un peu de calme et c'est idéal pour vous endormir. Télécharger l'app gratuite Calming Sounds





Jeux gratuits iOS :

God Simulator (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.7.0, 315 Mo, iOS 10.0, Valerii Martynov) passe de 1,09 € à gratuit. Un de stratégie sur la religion! God Simulator vous propose de devenir un Dieu! Unissez le monde entier avec une seule foi! Créez votre propre religion unique!



Collectez des points de foi en un clic et apprenez les aspects religieux.



Les + : Si vous aimez la stratégie et que la religion vous fascine Télécharger le jeu gratuit God Simulator





Tile Rider (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.3.3099, 105 Mo, iOS 7.0, Pavel Raliuk) passe de 4,49 € à gratuit. Le jeu Tile Rider est un concept fort intéressante : vous prenez le contrôle d'une petite voiture équipée d'une arme et d'un aimant. Vous devrez ainsi naviguer dans les différents niveaux et résoudre les petits casse-tête pour en venir à bout.



De plus, des ennemis feront leur apparition et chercheront à vous éliminer ! Un excellent jeu !



Les + : 35 niveaux

Pas d'achats in-app Télécharger le jeu gratuit Tile Rider





Preston Sterling (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.35, 959 Mo, iOS 8.0, Animation Arts Creative Gmbh) passe de 1,09 € à gratuit. La dernière tâche de Preston Sterling testera ses limites. Il s'est mis à la recherche d'Excalibur, l'épée mythique du roi Arthur. Vous devrez parcourir les scènes à la recherche d’indices et utiliser les objets de votre inventaire pour résoudre des énigmes complexes.



Des conseils et astuces facultatifs peuvent vous aider à sortir des bourrages serrés au cas où vous seriez coincé. Le jeu prend en charge les langues anglaise, allemande et russe.



Les + : Malgré l'absence du français, le jeu est bon Télécharger le jeu gratuit Preston Sterling





Promotions iOS :

This is the Police (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.1, 2 Go, iOS 8.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,49 €. "Plongez dans un récit intense mêlant corruption, délits et manœuvres politiques. Incarnez Jack Boyd, l'implacable directeur de la police de Freeburg, et explorez la face obscure d'une ville au bord du chaos. Jack partira-t-il à la retraite avec un bon magot ou finira-t-il fauché... voire pire ?



Gérez vos équipes, faites face aux situations de crise et menez l'enquête dans les rues d'une ville qui sombre dans la déchéance. La pègre mafieuse étend son emprise tentaculaire à tous les secteurs de la ville et même le maire n'hésitera pas à tirer profit de toute situation pouvant lui apporter un avantage politique.



Choisissez judicieusement comment vous réagirez face aux évènements auxquels vous serez confrontés. Télécharger This is the Police à 3,49 €





Marvin The Cube (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.8, 217 Mo, iOS 9.0, MJ Bros s.c.) passe de 2,29 € à 1,09 €. Voici Marvin, un petit cube cherchant sa place dans l'Univers.

Aide-le à résoudre toutes les énigmes, et à trouver un look idéal !



Profite de ce moment de détente grâce à une configuration graphique plaisante, une musique agréable, et un divertissement original.

Libère le cube qui sommeille en toi !



Les + : Plus de 170 énigmes avec des niveaux de difficulté différents Télécharger Marvin The Cube à 1,09 €