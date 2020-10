Mercedes EQXX : une voiture électrique avec 1200 km d'autonomie

Il y a 3 heures

Alban Martin

Mercedes-Benz a présenté un nouveau concept de voiture électrique super efficace, la Vision EQXX, avec plus de 1200 kilomètres d'autonomie sur une seule charge.



Lors de la conférence virtuelle de la société Daimler intitulée Mercedes-Benz Strategy Update, le constructeur automobile a lancé un nouveau programme technique visant à développer «la voiture électrique la plus longue et la plus efficace que le monde ait jamais vue».



Une nouvelle ère pour la voiture électrique

Le directeur de la recherche et du développement de Mercedes-Benz, Markus Schafer, a déclaré :

Nous avons formé un groupe de nos ingénieurs pour entreprendre une tâche extraordinaire : construire la voiture électrique la plus longue et la plus efficace que le monde ait jamais vue. C'est un projet sérieux, à la recherche des technologies de nouvelle génération. Nous avons l'intention d'intégrer l'apprentissage dans la prochaine génération de voitures de série.

Le projet prend la forme du concept Mercedes-Benz Vision EQXX, que la société a teasé en image.

Le constructeur allemand a déclaré que le véhicule électrique devrait pouvoir voyager de Pékin à Shanghai, un trajet qui couvre environ 1200 km (750 miles), avec une seule charge. Cette incroyable autonomie sera obtenue grâce à des améliorations d'efficacité plutôt qu'à une batterie plus grosse.



En effet, les ingénieurs ont misé sur l'efficacité aérodynamique plutôt que sur la capacité de la batterie :

Le moyen le plus simple est de mettre une batterie plus grande dans la voiture, mais cela entraîne une diminution des rendements. La clé est l'efficacité du véhicule et du groupe propulseur.



Bien que le Vision EQXX soit un programme technologique, il devrait aboutir à des innovations qui feront rapidement leur chemin dans les voitures de série.



Le constructeur automobile a déclaré que son groupe Mercedes-Benz F1 HPP au Royaume-Uni travaillait également sur le projet (ceux qui conçoivent les V6 turbo hybrides pour Mercedes en F1) :

Mercedes-Benz a également annoncé aujourd'hui une prochaine étape passionnante dans le développement de véhicules électriques, avec le programme technologique Vision EQXX. L'objectif est de construire un véhicule électrique avec une efficacité et une autonomie spectaculaires. Mercedes-Benz a chargé son groupe d'ingénierie de repousser les limites de l'autonomie et de l'efficacité électriques avec une équipe multidisciplinaire et interfonctionnelle basée à Stuttgart, soutenue par des spécialistes du groupe Mercedes-Benz F1 HPP au Royaume-Uni, qui apportent leur expertise inspirée du sport automobile.

Reste à attendre le prototype électrique Vision EQXX et les retombées sur les Mercedes de série qui devaient voir 6 nouveaux modèles d'ici 2023. Tesla et ses 800 km sont prévenus !