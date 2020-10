Les traqueurs AirTags finalement présentés en mars 2021

Alban Martin

Le One More Thing du keynote de mardi prochain ne sera pas celui des AirTags à en croire Jon Prosser. Les petits traqueurs qui se sont montrés à plusieurs reprises depuis plus d'un an ne sont pas prêts. A la place, Apple devrait accompagner ses iPhone 12 avec un HomePod Mini.

Les AirTags présentés en 2021 ?

Il faudra donc encore un peu une patience pour découvrir les AirTags. Les concurrents des objets Tile seront commercialisés dans six mois, vers mars 2021. On peut s'attendre à une conférence dédiée, ou bien à un lancement par communiqué. Dans tous les cas, les AirTags permettront de suivre ses objets préférés comme son sac par exemple. Une fois accroché, un AirTag pourra être suivi à la trace via l'app Localiser qui a été modifié avec iOS 13.4 pour accueillir ce nouveau type d'appareil.

Apple a-t-elle des difficultés à produire son prochain accessoire ? Il pourrait simplement s'agir d'un choix délibéré pour étaler les annonces tout au long de l'année.

Initialement, les AirTags étaient prévus pour le mois de mars 2020 en même temps que le nouvel iPhone SE 2020. Mais le Covid-19 étant passé par là, Apple n'a pas eu d'autre choix que de repousser leur sortie. Et entre temps, ils sont carrément apparus sur une vidéo d'assistance d'Apple sur Youtube.



Voici un rappel de leur design :