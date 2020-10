ZeptoLab (Cut the Rope) annonce son nouveau jeu Evo Pop

Il y a 5 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Le studio anglais ZeptoLab s'est fait connaître quelques années en arrière grâce à son excellent jeu Cut the Rose, décliné depuis en plusieurs versions sur nos mobiles. Hélas, bien qu'ils ont connu leur heure de gloire, les développeurs peinent à revivre ce même succès ces derniers temps, tentant tout de même de revenir sur le devant de la scène avec de nouvelles créations.



Une nouvelle fois, la société vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau jeu, portant le nom de Evo Pop. Dans ce dernier, les joueurs élèvent des créatures colorées - Evos - en commençant par un seul organisme vivant jusqu'à ce qu'ils atteignent la domination du monde.



Voici la bande-annonce :

Evo Pop : de la physique et des créatures

Prenez le contrôle d'Evos - des créatures colorées qui vivent dans une colonie et sont capables de grandir et de se multiplier extrêmement rapidement. Les Big Evos mangent des Evos plus petits d'une autre race. Dominez la zone en mangeant tous vos rivaux ou en créant le plus d'Evos!

Evo Pop propose un gameplay amusant basé sur la physique : les joueurs contrôlent leurs adorables créatures en utilisant différents sorts sur eux. Ainsi, ils peuvent agrandir la taille de leur colonie en multipliant les Evos, les rendre plus grands et plus forts, et prendre le contrôle de points stratégiques sur la carte, tels que les champs d'herbe ou les forêts, qui font évoluer Evos plus rapidement.



Pas de date de sortie officielle, mais il est déjà possible de se pré-inscrire sur le site officiel et de mettre la main sur des bonus.