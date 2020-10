Des AirPods gratuits pour l’achat d’un iPhone 11 en Inde

Il y a 8 heures

Medhi Naitmazi

4

Apple met le paquet en Inde. Après avoir ouvert son Apple Store en ligne il y a deux semaines, la firme propose une offre séduisante à l’occasion de la fête de Diwali. Pour l’achat d’un iPhone 11, chaque client repart avec des AirPods offerts.



Si cette offre est circonscrite à l’Inde, rappelons que le Back To School 2020 permettait aussi aux étudiants d’avoir des écouteurs sans fils gratuits.

Un cadeau à 179€ pour les indiens

Disponible à partir du 17 octobre et repérée par nos confrères d’AppleInsider, la promotion est déjà affichée sur l’Apple Store en ligne indien. Apple précisera certainement les conditions d’obtention le jour J.

Un tel cadeau, des AirPods à 179€, n’est pas dispo anodin. Apple veut rattraper son retard sur ce marché de plus d’un milliard de personnes et ainsi prendre des parts de marché à Xiaomi qui domine les débats mais aussi à OnePlus qui est très bien positionné sur le haut de gamme. Cette tranche comprend des smartphones dont le prix démarre à 600$. Et jusqu’ici, les téléphones à la pomme étaient largement minoritaires.



Pour information, l’iPhone 11 est vendu au prix de 68 300 roupies en Inde, soit environ 900$ ou 790€.

Pour les vendre directement, Apple a du produire les iPhone directement sur place, et il se murmure que les iPhone 12 seront aussi en partie produit dans le pays.