Apple Watch : la fonctionnalité SOS une nouvelle fois en avant

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Les louanges de l'Apple Watch ne s'arrêtent plus, il faut dire que la montre connectée de la Pomme embarque de technologies permettant de beaux faits divers.



Pour la dernière en date, il faut se rendre dans l'État d'Ottawa, et plus particulièrement du côté du Lake Michigan, où Hunter Sanner y vit avec sa femme et ses deux enfants.



Le pompier volontaire a récemment eu un accident qui aurait pu être catastrophique...

Quand l'Apple Watch permet de localiser un accident

En effet, l'homme a percuté une autre voiture, avec un impact assez impressionnant pour sonner l'autre conducteur, mais également fait voler l'iPhone de Hunter au moment où les airbags se sont dégagés.



Il est alors dans un état délicat, l'empêchant de bouger : il pense alors à son Apple Watch à son poignet, l'iPhone étant trop loin. Il active alors la fonctionnalité SOS pour prévenir sa femme et sa famille de l'accident, ainsi que de sa localisation, avant de faire de même pour les secours.

Si vous maintenez le bouton latéral enfoncé, l'option pour un SOS apparaît... Et ce que cela a fait, c'est d'envoyer un SMS à ma femme Laurel et à ma famille, tous mes contacts d'urgence que j'avais désignés dans mon téléphone... Que j'étais en urgence, et cela leur a envoyé l'endroit exact où je me trouvais.

Les premiers intervenants se sont présentés en quelques minutes, la femme de Hunter se souvient :

Mon esprit était emballé. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé, mais c'était incroyable, parce que je savais exactement où il était. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est une option sur l'Apple Watch, et c'est quelque chose de très important qui pourrait honnêtement sauver la vie de quelqu'un.

