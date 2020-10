Europe : Apple et d'autres entreprises bientôt obligés d’avoir des concurrents

Accusées depuis plusieurs années de pratiques anticoncurrentielles qui n'ont qu'un seul but, écarter les petites entreprises, les géants comme Apple ou Amazon vont avoir des nouvelles de l'Union européenne qui a décidé de prendre des mesures sérieuses. Les règles vont prochainement devenir plus strictes pour les géants américains !

Apple, la première entreprise visée par ce changement

Quand on est une petite entreprise peu connue face à des sociétés de la taille d'Apple ou d'Amazon, on peut vite se faire manger et voir ses clients disparaître au profit des grandes firmes. Aujourd'hui, avec une nouvelle réglementation, L'UE veut limiter l'influence d'une vingtaine d'entreprises technologiques sur le marché européen pour faciliter l’émergence de concurrents.

Pour cela, l’UE a dressé une liste de vingt entreprises comme Apple qui seront bientôt obligées de partager des données avec leurs rivaux et d’être plus transparentes sur la manière dont elles recueillent ces informations. Le but étant de faciliter le transfert d’un service à un autre avec des outils d’import et d’export standardisés. Parmi les critères étudiés, on trouve la part de marché, les revenus et le nombre d’utilisateurs.

Cela fait logiquement suite à l’annonce du début du mois en provenance de Bruxelles. On apprenait que pour mettre fin, ou en tout cas tenter de mettre fin, aux pratiques commerciales anticoncurrentielles, l’Union Européenne travaillait sur une nouvelle législation contre les GAFA.

Les contours de la loi devraient être rendus rapidement. En tout cas, Apple et son App Store sont clairement visés. On se rappelle forcément d’Epic Games mais il y a également Spotify qui a attaqué la pomme en Europe pour ses mises en avant d’Apple Music et son intégration poussée au sein du système.



