Genshin Impact : 100 millions de dollars en moins de deux semaines

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

C'est l'un des cartons surprises de cette année 2020 : le RPG Genshin Impact (v1.0.2, 2,1 Go, iOS 9.0), qui s'apparent notamment à Zelda: Breath of the Wild, continue de faire un malheur sur les différentes plateformes.



Moins de deux semaines après sa sortie officielle, le jeu aurait généré 100 millions de dollars selon Daniel Ahmad, analyste de la société Niko Partners.



De quoi faire tourner des têtes...

Genshin Impact continue de faire un carton

Si vous êtes passé à côté de Genshin Impact, ce dernier propose de partir à l'aventure dans un vaste monde ouvert à explorer, tout en offrant la possibilité de jouer en coopération avec quatre amis.



Seulement deux semaines après sa sortie officielle, le jeu comptait plus de 23 millions de téléchargements à la fin de sa première semaine, comptabilisant des revenus autour de 100 millions de dollars.



Ahmad a détaillé les raisons du succès immédiat de Genshin Impact, mettant notamment en avant la gratuité, le côté multi-plateformes tout en offrant un jeu immersif.

Sans aucun doute le lancement le plus réussi pour une adresse IP originale d'un développeur chinois.

Où s'arrêtera le nouveau phénomène des jeux vidéo ? Pour rappel, ce dernier est disponible sur iOS et Android.

