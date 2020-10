Epic souhaite avoir accès aux mails de Steve Jobs et Tim Cook

Est-ce que l'affaire monte à la tête des dirigeants d'Epic Games ? Il semblerait que oui... Si vous n'avez pas suivi l'actualité de ces dernières semaines, il faut savoir que le célèbre studio a attaqué Apple suite à la suppression de Fortnite sur l'App Store.



Epic Games souhaite mettre en avant le fait que la Pomme abuse de sa position et met en place des règles jugées anticoncurrentielles.



Et dans le cadre du différend juridique, Epic Games a fait une demande aussi drôle que surprenante...

Epic Games veut lire les mails de Steve Jobs

Apple et Epic poursuivent leur dispute juridique autour de la politique de l'App Store, et Foss Patents vient de révéler la dernière demande du studio de développement.



Les deux ne cessent de s'envoyer des blâmes, affirmant un manque de coopération du camp adverse... Pourtant, Epic a déjà mis 16000 pages des fichiers du PDG Tim Sweeney à la disposition d'Apple, tandis que la Pomme pense que ces documents ont peut-être été "triés sur le volet et omettent une quantité significative de documents pertinents".



Epic souhaite donc qu'Apple fasse de même, notamment en publiant les emails de Steve Jobs et de Tim Cook :

Epic allègue que la liste de dépositaire proposée par Apple est «apparemment déficiente» parce qu'elle ne comprend ni Steve Jobs ni Tim Cook, «sur lesquels Apple s'est appuyé à plusieurs reprises pendant l'ordonnance de non-communication temporaire et les requêtes d'injonction préliminaires».

Apple, lui, affirme que tout ce dont Epic a besoin est déjà disponible gratuitement sur Internet.



