Apple baisse le prix des écouteurs filaires EarPods

Il y a 37 min (Màj il y a 30 min)

Alexandre Godard

Après l'annonce de la suppression des écouteurs filaires dans les boîtes d'iPhone, Apple baisse le prix de ses EarPods sur son Store, un moyen de faire passer la pilule plus facilement.

Baisse de prix pour les Earpods

C’était un secret de polichinelle, cela a été confirmé hier, Apple ne proposera plus d'écouteurs filaires dans la boîte à l'achat d'un nouvel iPhone. La marque à la pomme a expliqué qu'en enlevant le chargeur secteur ainsi que les écouteurs, cela lui permettait de créer des boîtes plus petites et donc d'en transporter une plus grande quantité, ce qui sur le long terme réduit le nombre de livraisons et donc pollue moins. Apple a aussi expliqué que la plupart des utilisateurs ont déjà des chargeurs chez eux et que les empiler n'était pas bon pour la planète non plus.

Ainsi, dès ce matin, Apple a baissé les prix de ses écouteurs filaires sur son Store. Vous pouvez maintenant retrouver les EarPods au prix de 19€ contre 29€ auparavant.



Bonne initiative de la part d'Apple en ce qui concerne les chargeurs, le fait de les supprimer de la boîte pour améliorer l'écologie est une bonne chose. En revanche, il aurait été judicieux de déduire le prix d'un chargeur à l'unité sur le prix des iPhone 12 car cela aurait permis à ceux qui n'ont pas de chargeurs chez eux d'en acheter un sans devoir payer encore plus cher et tout le monde aurait été content, dommage...



De plus, si Apple compte tant que ça améliorer l'écologie, il serait peut-être temps de créer des câbles de recharge tressés et donc beaucoup plus résistant que ceux proposés actuellement pour que cela évite d'en racheter...



