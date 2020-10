L'application Apple TV se déploie sur les téléviseurs Sony série X900H

Julien Russo

Avant que son service de streaming débarque, la firme de Cupertino avait plutôt une vision d'exclusivité pour son application Apple TV. Aujourd'hui, l'application qui permet d'accéder à Apple TV+ se déploie progressivement sur toutes les télévisions des marques concurrentes. Le but étant que les créations originales Apple soient à la portée de tous !

Déploiement en cours de l'app "Apple TV" sur les TV Sony X900H

Aujourd'hui, pour accéder au service de streaming Apple TV+, il n'est plus forcément nécessaire d'acquérir un appareil Apple, vous pouvez accéder à tout le catalogue directement depuis votre téléviseur !

La firme de Cupertino a effectué de nombreux partenariats avec des marques comme LG ou encore Samsung. Aujourd'hui, c'est Sony qui via un communiqué de presse annonce l'accélération du déploiement de l'application Apple TV. Si plusieurs téléviseurs connectés ont déjà l'accès, c'est désormais les TV issues de la série X900H qui vont commencer à recevoir la mise à jour logicielle, Sony a expliqué son intention de commencer par les États-Unis pour après continuer le déploiement en Europe.

Mike Fasulo, le président et chef de l'exploitation de Sony Electronic North America a expliqué :

Nous sommes très fiers de la superbe qualité d'image et de son de nos téléviseurs innovants. Désormais, avec l'application Apple TV, nous rendons les divertissements de qualité encore plus agréables et plus faciles d'accès pour les clients.

Comme d'habitude, les accords du partenariat avec Apple reste confidentiels, mais la mise à disposition de l'application Apple TV reste un avantage pour les deux parties. Sony ajoutera cela comme argument de vente et Apple étend la visibilité de ses créations originales à toujours plus de personnes !

La bonne nouvelle c'est que Sony a décidé de déployer la mise à jour à ses téléviseurs X900H de 2018 et la plupart des modèles de 2019 et 2020. Les petits nouveaux qui pourront accéder à l'application Apple TV sur leur téléviseur pourront profiter des contenus de l'iTunes Store, mais aussi du service de streaming Apple TV+ au tarif de 4,99€/mois avec 7 jours d'essai gratuit pour découvrir le catalogue.

Au total, plus de 100 000 films et séries TV seront accessibles avec pour certains la qualité 4K HDR et le Dolby Atmos, ce qui tombe à merveille pour ceux qui veulent profiter de tous les atouts de leur téléviseur.

Autre point important, certains des téléviseurs de la série X900H vont également bénéficier de la prise en charge de l'AirPlay 2 et de HomeKit. Il sera alors possible de diffuser de la musique sur un HomePod + sur sa TV + sur son Mac... Les propriétaires des téléviseurs Sony concernés pourront également demander à Siri d'allumer ou d'éteindre la TV et même créer des scènes pour allumer la TV en même temps que la lumière quand ils rentrent chez eux !



