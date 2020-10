Les fonds d'écran officiels des iPhone 12 d'Apple

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ? À vous de nous dire votre version préférée, sachant que seuls les iPhone 12 pourront basculer automatiquement du clair au sombre. Si vous n'avez pas suivi la conférence en live, rappelons qu'Apple a présenté deux iPhone 12 , deux iPhone 12 Pro et un HomePod Mini .

Au lendemain du keynote, voici les 5 fonds d'écran "iPhone 12" pour tous les iPhone. Vous trouverez d'abord les wallpapers clairs, puis les wallpapers sombres. Voilà de quoi patienter avant l’arrivée des iPhone 12, le 23 octobre pour les premiers modèles. On retrouve ainsi les 5 coloris des iPhone 12 et iPhone 12 mini. Les images ont été extraites d'iOS 14.1 dont la version GM est sortie hier. Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

