PlayStation 5 : et si Burger King avait dévoilé le son de démarrage ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

2

Nous ne sommes plus qu'à un petit mois de la date de lancement de la PlayStation 5, nouvelle console de salon signé Sony.



Une date très attendue par les gamers du monde entier, qui se sont rués sur les précommandes de la machine, qui peine à refaire surface dans les grandes enseignes.



Si nous avons pu apercevoir quelques images éventuelles de l'interface de la console du nippon, il nous manque encore des informations. Mais, aujourd'hui, il se pourrait que le géant du fast-food Burger King ait dévoilé le son de démarrage...

Burger King : est-ce le son de démarrage de la PS5 ?

Après l'iPhone 12, les prochaines grosses sorties à prévoir ne sont autres que les PlayStation 5 et les Xbox Series X ! Prévues pour le mois prochain, les deux consoles nouvelle génération sont très attendues par les joueurs, et la moindre information autour de ces dernières font beaucoup de bruit sur Internet.



Et aujourd'hui, on se penche du côté de la console de Sony, qui pourrait avoir fait un partenariat plutôt surprenant pour la commercialisation de cette dernière.



En effet, Burger King vient de publier une vidéo sur Twitter montrant un employé ouvrant le sachet d'une commande, avant de voir une lumière bleue en surgir, puis un son inconnu.



do Whopper sandwiches normally do this? pic.twitter.com/lQhvIEZ2fG — Burger King (@BurgerKing) October 12, 2020

Dans la foulée, c'est le compte de PlayStation qui a partagé le tweet en ajoutant les emojis « 👀👂 » laissant sous entendre alors qu'il s'agit du son de démarrage de la console.



Réponse très prochainement...