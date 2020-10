Salto : les prix des différents abonnements sont connus

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

8

Le nouveau service de streaming vidéo français nommé Salto ne devrait plus tarder. En attendant de découvrir les contenus qui seront proposés, nous sommes désormais au courant des différents prix à la disposition des consommateurs.

Salto n'a pas le droit à l'erreur

On vous en parlait il y a 3 jours, Salto, le service de streaming initié par TF1, France Télévisions et M6 devrait être dévoilé le 20 octobre 2020, soit très bientôt. Au-delà de la quantité et de la qualité des contenus qui seront proposés sur le service, un sujet en particulier était attendu, le/les prix proposés aux consommateurs.

Nous sommes maintenant au courant, il y aura donc 3 offres d'abonnements :

1 écran 6.99€

2 écrans en simultanés 9.99€

4 écrans en simultanés (formule famille) 12.99€

Si on fait une rapide comparaison avec la concurrence, Salto est plus chère que Disney+ (4 écrans en simultanés pour 6.99€) et dans le même ordre de prix que Netflix. Le souci, c'est de savoir si la qualité/quantité des contenus sera aussi forte que les concurrents (on en doute).



On attend donc avec impatience le lancement de ce nouveau service made in France, espérons que cela ne soit pas un flop...



Source