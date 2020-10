MO: Astray dévoile son trailer et est en précommande sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 37 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Si vous suivez les sorties jeux ou nos bons plans quasi quotidiens, le nom de Rayark vous dit peut-être quelque chose. Pour les autres, il faut savoir que l'on parle d'un studio taïwanais qui enchaine les titres sur mobiles avec succès et brio.



Les développeurs ont notamment donné vie à Cytus, VOEZ, Implosion ou encore l'excellent Soul of Eden... La belle nouvelle, c'est que ces derniers vont revenir sur le devant de la scène avec leur nouveau jeu MO: Astray.



Celui-ci prend la forme d'un jeu de plateforme et d'action, qui a déjà eu un certain succès auprès des joueurs PC (le jeu est disponible depuis plusieurs mois sur Steam). La bande-annonce :

MO: Astray se dévoile et sortira le 12 novembre prochain

MO: Astray est un jeu de plateforme d'action en pixel art, à défilement latéral. Menez MO à travers des énigmes époustouflantes en utilisant des capacités spéciales. Des ennemis bizarres, des pièges menaçants et des conceptions de niveau ingénieuses vous attendent.

Dans ce nouveau jeu, le studio a ainsi fait appel à un mécanisme plateforme, qui mélange action et petits puzzles permettant d'avancer au travers des niveaux.



Du côté des graphismes, c'est très beau : on retrouve un côté pixel-art revisité, amenant un côté moderne qui rend très bien.



MO: Astray sortira le 12 novembre prochain et est disponible en précommande au prix de 5,49€.

Télécharger le jeu MO: Astray