Huawei devrait lancer son casque VR durant l'année 2021

Hier, nous vous indiquions que l'une des intentions futures de Huawei n'était autre que de s'immiscer sur le marché de la voiture électrique. Seulement, le constructeur chinois en garde encore sous le coude et devrait encore nous surprendre avec de nouveaux produits dans les prochaines années.



L'un des prochains à venir n'est autre qu'un casque "VR Glass" qui devrait être distribué aux développeurs dès cette fin d'année pour une commercialisation prévue l'année prochaine.

Huawei concrétise son "VR Glass"

Ce n'est pas un premier coup d'essai de la part du constructeur chinois, puisque l'année dernière, Huawei avait présenté une première version de son VR Glass lors du 2020 World VR Industry Conference Cloud Summit.



Seulement, la firme a déjà travaillé sur une seconde version de son casque, avec notamment l'ajout d'une poignée ergonomique embarquant un joystick à 360 degrés et de boutons gestuels latéraux et retour de vibration pour une "expérience de jeu plus immersive et réelle".



Selon les rumeurs, la nouvelle version du casque devrait être proposée aux développeurs dès cette fin d'année, avant d'être officiellement commercialisée en avril 2021. L'écran Huawei VR Glass prend en charge une résolution de 3200x1600 (résolution 3K) avec densité de pixels 1058ppi et HD plein écran.



Actuellement, le casque Huawei VR Glass est au prix de 2 999 yuans (environ 450 USD).



