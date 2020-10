Netflix : La série Away est annulée après seulement 1 saison

Il y a 3 heures

William Teixeira

2

Coup de théâtre pour la série Away sur Netflix. Ce programme qui racontait la première expédition d'une équipe d'astronautes sur Mars a brutalement été arrêté par le service de streaming pour cause d'audience insuffisante. Netflix refuse d'investir dans une seconde saison vue le faible nombre d'abonnés qui ont regardé la première saison.

Away arrêté

Avec Netflix, soit ça passe ou ça casse. Comme d'habitude, les séries, films et documentaires qui ne réunissent pas l'audience exigée par le service de streaming ne sont pas renouvelés. Une nouvelle série vient de s'attirer la foudre de l'arrêt de production, il s'agit de Away.

Sortie le 4 septembre, la série originale n'aura pas eu beaucoup de temps pour faire ses preuves et attirer le public. Netflix a minutieusement observé les audiences et l'engouement sur la totalité du mois de septembre et début octobre pour trancher sur une décision de non-renouvellement.

Il faut dire que le coût de la série était particulièrement élevé et le fait qu'elle soit délaissée par les abonnés n'a pas aidé à convaincre à produire une seconde saison. Dans ce genre de situation, Netflix privilégie l'investissement sur les grosses séries comme Stranger Things, You ou encore Sex Education. La priorité reste les séries capables de générer du recrutement de nouveaux abonnés !

Le cas Away est quand même assez curieux, puisque la série s'était retrouvée dans le TOP 10 des séries les plus vues pendant plusieurs semaines, elle avait même atteint la seconde place pendant toute une semaine !

Mais Netflix ne regarde pas cela, mais plutôt le comportement des abonnés pendant le visionnage. Si vous regardez un épisode toutes les semaines ou que vous avez arrêté au second épisode, le service de streaming considère que vous n'étiez pas intéressé par le programme et/ou qu'il ne vous a pas rendu "addict".



Pour avoir vu Away, nous pouvons vous confirmer que cette annulation est une triste nouvelle. La série racontait l'histoire d'une mère de famille du nom d'Emma Green qui devait laisser son mari et sa fille adolescente pour partir en expédition avec une équipe d'astronautes. Son mari qui participait au bon déroulement de l'opérateur dans les locaux de la NASA a subi un violent AVC pendant que sa femme était dans l'espace. Cela a évidemment créé des problèmes personnels à Emma Green qui doit apprendre à gérer son équipage (puisqu'elle est capitaine) et ses difficultés familiales avec son mari à l'hôpital et sa fille qui fréquente un nouveau garçon passionné de motocross.



