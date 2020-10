Philips Hue : Programme de remplacement pour l'alimentation de plusieurs produits d'extérieur

Julien Russo

Si vous êtes détenteur de luminaires d'extérieurs de la marque Philips Hue, il est urgent de porter attention à ce qui va suivre. L'entreprise vient de lancer un grand programme de remplacement ayant pour but de récupérer dans les plus brefs délais des blocs d'alimentation de plusieurs produits destinés à une utilisation à l'extérieur.

Philips Hue alerte ses clients

Quand on est une marque comme Philips et qu'on a acquis une réputation grâce à des produits de qualité et performant sur la durée, on n’a pas envie que tout s'écroule à cause d'un scandale. C'est précisément ce que veut éviter Philips avec ce programme de remplacement. En effet, la marque vient d'annoncer que plusieurs blocs d'alimentations pourraient être sujets à des courts-circuits en cas d'infiltration d'eau. S'il n'y a aucun risque d'incendie, cela pourrait provoquer un grave accident si une personne venait à toucher le bloc d'alimentation quand celui-ci est humide.

Pour en arriver à cette conclusion, Philips explique avoir réalisé de nombreux essais approfondis et avoir observé un nombre très restreint de blocs d'alimentation tomber en panne après une infiltration d'eau.

Sur sa page de remplacement, Philips explique qu'il s'agit de blocs qui ont été livrés dans des packs de luminaires (uniquement pour usage extérieur) entre 2018 et 2020.

Plusieurs modèles sont concernés par le programme :

Spot Lily

Spot Lily XL

Borne Calla petit et grand modèle

Borne Econic

Borne Impress

Dans le doute, Philips vous recommande donc de vérifier dès maintenant si votre bloc d'alimentation est concerné. Pour cela il faut en priorité débrancher le produit et vérifier le code de production qui se trouve sur le devant du bloc d'alimentation !

Vous apercevrez un code de production à 4 chiffres :

Sur le devant du bloc alimentation vous verrez un code de production à 4 chiffres du type AASS ou AA représente l’année de production et SS le numéro de la semaine de production. Tous les blocs alimentation produits jusqu’à la semaine 41 incluse de l’année 2019 sont potentiellement concernés.

Pour participer au programme de remplacement de Philips, il faut que les deux premiers chiffres soient inférieurs ou égaux à 19 et les deux derniers inférieurs ou égaux à 41.

Si vous êtes concerné, dépêchez-vous d'aller sur la page du programme de remplacement et remplissez le formulaire qui figure tout en bas. Une photo de la face du bloc d'alimentation vous sera demandée pour valider le remplacement.

