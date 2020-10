Des problèmes de surchauffe sur l’Apple Watch SE

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Est-ce le début d’une grande affaire ? Pour le moment, un total de six cas individuels évoquent une surchauffe de l'Apple Watch SE en Corée du Sud.



Les clients concernés ont tous des modèles Apple Watch SE 40 mm, à la fois GPS et cellulaires, et en argent et gris sidéral. La version Nike Edition semble également être affectée.



Vous pouvez voir en images ci-dessous, le problème se remarque toujours au même endroit, et ce, après quelques heures ou jours d’utilisation.



L’Apple Watch Se 2020 en surchauffe ?

L’Apple Watch SE est disponible depuis quelques semaines et déjà les premiers problèmes émergent. Pour le moment circonscrits à la Corée du Sud, les soucis de surchauffe pourraient être liés à un lot spécifique de montres. En tout cas, un sujet Reddit répertorie les cas avec des détails et des images.

Les témoignages font état dune surchauffe qui entraîne à chaque fois une tâche jaune dans le coin supérieur droit de l’écran mais aussi de marques rouges au poignet. Si la plupart a dormi avec, un cas a révélé que le problème était apparu alors que la montre était en charge.



Deux clients ont déjà pu être remboursés, un a été échangé et un autre est en cours. Apple n’a pas communiqué sur le problème et il faut espérer que la nouvelle montre qui reprend les composants des anciens modèles n’a pas un gros défaut de fabrication.



En attendant, si vous avez acheté une Apple Watch Se, soyez attentifs et ne dormez pas avec, du moins le temps que l’on puisse établir l’ampleur du phénomène.



Les cas reportés sont arrivés entre le 10 et le 19 octobre.