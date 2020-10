Widgetsmith 1.1 : une mise à jour pour coordonner les widgets et le fond d’écran

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Parmi les nouveautés d’iOS 14, les widgets sur l’écran d’accueil ont certainement connu le plus grand succès, notamment grâce à Widgetsmith qui permet de créer des tas de modules personnalisés. Bien que des alternatives comme Widgeridoo existent, chaque mise à jour de Widgetsmith est un petit événement.

Du nouveau chez Widgetsmith

L'application Widgetsmith de David Smith, à qui l’on doit Watchsmith, Sleep++ et Pedometer++, vous permet donc de créer des widgets personnalisés pour votre écran d'accueil iOS 14.



Widgetsmith a reçu cette nuit une mise à jour majeure avec la version 1.1, apportant de nouvelles fonctionnalités pour rendre votre écran d'accueil iOS 14 encore plus personnalisable.



L'une des fonctionnalités les plus remarquables ici est la capacité d'exportateur de fond d’écran, qui vous permet de générer une image de fond de couleur unie pour coordonner vos widgets avec l'esthétique de votre écran d'accueil. Il existe également de nouvelles fonctionnalités pour le widget Photos, de nouveaux styles d'horloge analogique, etc.

Un exportateur de fonds d'écran qui vous permet de coordonner parfaitement le fond d'écran de votre écran d'accueil avec vos widgets

Ajout de la possibilité de décaler la position d’une photo dans le cadre

Ajout d’une grande variété de nouvelles options de type d'aiguille pour les widgets d'horloge analogique

Vous pouvez maintenant choisir le jour de départ de la semaine.

Amélioration spectaculaire des widgets de calendrier

Ajout d'un petit widget Fuzzy Time + Photo

Beaucoup de petites corrections de bugs et améliorations de stabilité



Vous pouvez télécharger la dernière version de Widgetsmith dès maintenant sur App Store. Je vous rappelle que l’app nécessite un abonnement pour débloquer toutes les possibilités, sinon il faudra voir du côté de ses concurrents.



Mais outre ses nombreuses possibilités d’affichage, Widgetsmith permet par exemple de planifier dynamiquement l’affichage de vos modules en suivant les règles que vous définissez. Par exemple, un widget particulier peut afficher la météo en premier le matin, puis votre calendrier pendant votre journée de travail, puis passer à la progression de votre anneau d'activité lorsque vous terminez votre journée.

Si vous voulez en savoir plus, lisez notre tutoriel pour créer des thèmes iOS.

Télécharger l'app gratuite Widgetsmith