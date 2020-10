Xbox : Jouer à vos jeux à distance sur votre iPhone et iPad

Julien Russo

Avec l'arrivée de la Xbox Series X dans quelques semaines, proposer cette nouvelle fonctionnalité maintenant frôle le génie ! Microsoft vient de mettre à jour son application "Xbox" sur iOS et iPadOS. Vous pouvez dès maintenant jouer à des jeux sur votre console Xbox One à distance depuis votre iPhone ou iPad.

Installez la dernière mise à jour

Vous êtes en dehors de chez vous et pourtant vous avez envie de jouer à un jeu que vous avez installé sur votre Xbox One ? Il vous suffit de prendre votre iPhone ou iPad et de lancer l'application Xbox.

Dès maintenant, vous pouvez jouer à vos jeux préférés à distance via une connexion cellulaire ou WiFi !

Le fonctionnement est simple, il vous suffit de télécharger la dernière mise à jour de l'application Xbox publiée hier, si votre console a bien la dernière version logicielle, vous allez pouvoir prendre le contrôle même si celle-ci est éteinte.

Comme le précise le média The Verge qui relaie l'information, si votre console est en veille, la connexion à distance va l'allumer avec un comportement spécial.

Le démarrage se fera sans lumière à l'avant et sans aucun son, la console comprendra que vous n'êtes pas devant votre télévision !

Vous pourrez la mettre en veille depuis votre iPhone ou iPad, si vous quittez l'application et que vous ne revenez pas, votre Xbox One passera automatiquement en mode veille.



Si c'est la grosse nouveauté de la mise à jour Xbox, les développeurs ont également ajouté d'autres fonctionnalités sympathiques, vous allez pouvoir discuter avec vos amis qui possèdent également une console Xbox, partager vos meilleurs extraits en jeu, mais également des captures d'écrans !

L'application Xbox vous permettra aussi de gérer le stockage de votre console à distance et de supprimer des jeux.

Le design de l'application a été revu, il s'agit exactement du même que l'application Xbox sur Android.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt — Tom Warren (@tomwarren) September 25, 2020

Pour rappel, si avec cette nouveauté vous allez pouvoir jouer à vos jeux sur Xbox à distance, vous ne pourrez toujours pas profiter des jeux en streaming. En effet, Microsoft ne peut toujours pas proposer xCloud avec les conditions que l'entreprise désire. La politique d'Apple explique que chaque jeu qui serait disponible dans le catalogue devra comprendre un lien vers une page de l'App Store ! Un fonctionnement qui ne plait pas à Microsoft, Google avec Stadia et Amazon avec Luna.

