Les fonds d'écran officiels des iPhone 12 Pro d'Apple

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone ? Vous aurez remarqué que ces fonds reprennent les quatre coloris des iPhone 12 Pro à savoir l'or, l'argent, le gris sidéral et le bleu pacifique. Le moyen d'avoir un bout de l'iPhone 12 pro gratuitement...

Ce soir, rien que pour vous, 4 fonds d'écran officiels d'Apple pour ses iPhone 12 Pro pour tous les iPhone, iPod et iPad . Vous trouverez d'abord les versions claires puis les versions sombres. Le changement ne sera pas automatique en procédant ainsi selon votre affichage. Seuls les iPhone 12 Pro en sont capables. Ces fonds font suite à ceux des iPhone 12 et d' iOS 14.2 . A noter qu'ils sont ultra optimisés avec un poids réduit au minimum. Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

