Jabra met à jour ses écouteurs sans fil Elite 75t

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Jabra représente aujourd'hui l'un des concurrents les plus sérieux pour les AirPods. La marque propose des écouteurs haut de gamme à un prix légèrement plus accessible que les écouteurs d'Apple. De plus, quand vous achetez des écouteurs Jabra, vous avez après l'assurance d'avoir un suivi logiciel, comme c'est le cas aujourd'hui avec une très grosse mise à jour pour les écouteurs Elite 75t.

La mise à jour est disponible

Si vous avez acheté les écouteurs Elite 75t, vous n'allez pas être déçu, puisque Jabra vient de mettre en ligne une importante mise à jour qui ajoute (enfin) la réduction active du bruit (ANC). Les écouteurs concernés par ce nouveau firmwarei sont les Elite 75t, mais aussi les Elite Active 75t.

Pour installer la mise à jour, c'est simple. Il vous suffit de télécharger la dernière version de l'application Jabra Sound+ qui est disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Une fois effectué, il vous suffit d'ouvrir l'app pour recevoir une proposition de mise à jour du micrologiciel de votre paire d'écouteurs.



Une fois que vous l'aurez installé, vous serez mieux isolé du bruit environnant, la réduction active du bruit a pour mission de vous immerger dans la musique que vous écoutez et de limiter au maximum les bruits autour de vous. À noter que les écouteurs possèdent également un mode "Transparent" pour écouter quelqu'un qui vous parle sans avoir besoin d'enlever les écouteurs de vos oreilles ou de baisser la musique.

Les Jabra 75t sont commercialisés à un tarif de 179€ chez la majorité des revendeurs. Ces écouteurs sans fil proposent plusieurs caractéristiques intéressantes, à commencer par le choix diversifié des couleurs, vous avez : le noir, l'or/beige, titane, bleu, gris, menthe glaciale, noir/cuivre, noir/titane et Terre de Sienne.

Comme la majorité des écouteurs sans fil, la portée est de 10 mètres (sous réserve d'un bon environnement), les écouteurs utilisent le Bluetooth 5.0 et ils résistent à la poussière et aux éclaboussures d'eau.

Au niveau de l'autonomie, chaque écouteur possède 5h30 de musique en continu et l'étui peut contenir jusqu'à 24h de charge. Jabra informe que 15 minutes de charge vous permettent d'écouter de la musique pendant 1 heure.



L'avantage que possèdent les Elite 75t, c'est la personnalisation du son depuis l'application Jabra Sound+, vous pourrez ajuster le niveau de la musique afin de trouver le réglage qui vous convient le plus. L'application est représentée par la marque comme un "compagnon" qui va faciliter la gestion de vos préférences.

Les écouteurs incluent également 4 microphones pour offrir une haute qualité lors des appels.

Si vous êtes intéressé, les Jabra Elite 75t sont disponibles à un tarif de 179,64€ sur Amazon avec la livraison Prime !

Télécharger l'app gratuite Jabra Sound+