Pokémon GO : de nouvelles expériences en AR arrivent dans le jeu

Cela fait un petit bout de temps que nous avons pas parler du jeu Pokémon GO (v1.155.0, 296 Mo, iOS 10.0) et de ses célèbres petits monstres, faute à une actualité nuageuse due au COVID-19.



Seulement, aujourd'hui, les développeurs de Niantic viennent de faire une belle annonce qui devrait faire sourire les nombreux dresseurs et les fans d'AR.



En effet, le studio vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité autour de la réalité augmentée, permettant de nouvelles expériences.

An exciting feature is coming! You can soon experience Pokémon GO in a whole new way with AR Mapping tasks. https://t.co/zgYEasjFFx pic.twitter.com/VQzSZpttc7