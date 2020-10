iOS 14.1 : Une bonne ou mauvaise idée pour l'autonomie de votre iPhone ?

À chaque nouvelle génération d'iPhone, on espère toujours un gros gain d'autonomie qui va tout changer. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année et probablement pas pour l'année prochaine. D'ici là, on essaie de gagner des minutes (voire des heures) d'autonomie supplémentaire tous les jours. Ce qui peut provoquer qu'un iPhone s'épuise plus rapidement c'est la version logicielle ! Avant d'installer un nouveau firmware, vous êtes nombreux à prendre la température en ce qui concerne l'autonomie. Du coup, faut-il installer iOS 14.1 ?

iOS 14.1 génère une perte d'autonomie sur tous les iPhone

Avec la nouvelle mise à jour d'iOS, Apple a corrigé une tonne de bugs qui était dans la première version d'iOS 14. On a eu le droit à la correction d'affichage de certains widgets, au problème qui empêchait la configuration d'une Apple Watch pour les membres de la famille, un défaut qui empêchait l'affichage du chiffre "0" dans l'application calculette...

Il est recommandé à chaque fois d'installer les dernières mises à jour qui vous apporteront une sécurité optimale, mais aussi une meilleure stabilité. Cependant, vous êtes nombreux à vous renseigner d'abord sur la gestion de l'autonomie de la nouvelle version avant de l'installer. Il faut dire que déjà l'iPhone n'a pas une autonomie fantastique, alors si en plus on perd de l'autonomie à cause d'iOS, c'est la catastrophe !

Comme à son habitude, le YouTuber iAppleBytes a effectué plusieurs tests avec différents iPhone et a comparé l'avant et l'après iOS 14.1 !

Les résultats sont décevants pour l'ensemble des modèles d'iPhone.

L'expérimentation s'est effectuée avec des appareils réglés à une luminosité d'affichage de 25%, une luminosité automatique désactivée et avec des iPhone tous connectée au même point d'accès et avec les mêmes paramètres.

Voici les résultats obtenus quand on compare iOS 14.1 avec la version précédente :

iPhone SE (1ère génération) : 4 minutes d'autonomie en moins

iPhone 6S : 4 minutes de moins

iPhone 7 : 20 minutes de moins

iPhone 8 : 8 minutes de moins

iPhone SE (2nd génération) : 5 minutes de moins

iPhone XR : 11 minutes de moins

iPhone 11 : 8 minutes de moins

La différence est flagrante sur l'iPhone 7 et l'iPhone XR où on remarque la plus grosse perte d'autonomie. Il n'y a pas non plus une différence très importante comparée à la version logicielle précédente. Découvrez tous les bugs qui ont été corrigés par Apple dans iOS 14.1.